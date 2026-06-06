İş yerinde Whatsapp kullananları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan emsal karar geldi

Çalışma hayatının tam merkezinde yer alan dijital teknolojiler, işveren ve çalışan arasında yeni hukuki tartışmaları da beraberinde getiriyor.

İş için tahsis edilen telefon, tablet veya bilgisayarların çalışanın özel hayatını izleme hakkı verip vermediği konusu, Yargıtay'ın son kararıyla netliğe kavuştu.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş'ın Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında ayrıntılarını paylaştığı bu emsal karar, iş yerinde WhatsApp ve benzeri iletişim araçlarını kullanan milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor.

DİJİTAL MAHREMİYET MÜLKİYET HAKKINDAN ÜSTÜN TUTULDU

Sosyal medyada sıkça yankı bulan ve mahkeme koridorlarına taşınan birçok vakada, işverenlerin personele sağladığı akıllı cihazları mesai takibi veya iş kalitesini ölçmekten ziyade, özel hayatı gözetlemek amacıyla kullandığı görülüyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ın aktardığına göre; Yargıtay, tam da bu noktada çok kritik bir hukuki çizgi çekerek, işçinin dijital mahremiyetinin patronun cihaz üzerindeki mülkiyet hakkından daha üstün olduğuna hükmetti.

5 YILLIK ÇALIŞANIN ZORLU MÜCADELESİ

Emsal karara konu olan davanın merkezinde, özel bir şirkette 5 yıllık bir çalışan olan mühendis yer alıyor.

Genç mühendis, mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde çalışma koşullarını modern bir kölelik düzeni olarak tanımlayarak, eğitimini aldığı unvanı dışındaki işlerin kendisine zorla yaptırıldığını ve hak ettiği primlerin üzerine yatıldığını vurguladı. Ancak işçi ile işveren arasındaki bardağı taşıran asıl olay, iş sözleşmesinin feshedildiği gün yaşandı.

EL KONULAN TELEFON VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

İşveren yetkilileri, sözleşmeyi haksız yere feshetmekle kalmayarak mühendisin kullanımında olan ve içerisinde şahsi verilerinin bulunduğu şirket telefonuna zorla el koydu.

Çalışanın kişisel bilgilerini ve özel mesajlarını silmesine dahi fırsat verilmeden tüm yazışmaları izinsiz bir şekilde okundu.

Uğradığı psikolojik baskı ve mahremiyet ihlali karşısında adliyenin yolunu tutan işçi; kıdem, ihbar, yıllık izin ve prim alacaklarının yanı sıra kişilik haklarına saldırı düzenlendiği gerekçesiyle manevi tazminat talebinde bulundu.