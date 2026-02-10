Cumhuriyet Gazetesi Logo
İş yerinden çıktı, bir daha haber alınamadı: Her yerde aranıyor!

10.02.2026 15:22:00
Adıyaman'da çalıştığı iş yerinden ayrılarak bir daha kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki İbrahim Erdoğan her yerde aranıyor.

Gölbaşı ilçesine bağlı Çelik köyünde ikamet eden İbrahim Erdoğan (30), akşam saatlerinde çalışmış olduğu iş yerinden eve gitmek için ayrıldı. Eve dönmeyen İbrahim Erdoğan'ın ailesi çocuklarının hayatından endişe ederek kendisine ulaşmaya çalıştı.

Kendisinden haber alınamayan İbrahim Erdoğan için kayıp ihbarında bulunuldu. Kayıp ihbarının yapılmasının ardından İbrahim Erdoğan, jandarma ekiplerince her yerde aranmaya başlanıldı.

İbrahim Erdoğan'ın yerini bilenlerin yada görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istendi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

