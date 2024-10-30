İş yerini uyuşturucu imalathanesine çevirmişler: 4 tutuklama

Yayınlanma: 30.10.2024 - 09:43

Güncelleme: 30.10.2024 - 10:04

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri tarafından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu madde üretilen bir iş yeri tespit edildi.

Bunun üzerine iş yerine operasyon gerçekleştirildi, 5 şüpheli yakalandı.

İş yerinde yapılan aramalarda 8 kilo 384 gramı sıvı olmak üzere 16 kilo 168 gram metamfetamin, 63 kilo 690 gram metamfetamin yapımında kullanılan kimyasal madde, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve uyuşturucudan elde edilen 42 bin 400 TL ele geçirildi.

4 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüpheliler M.T, S.T, H.B.Y, F.Ş ve B.M.T, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4’ü tutuklandı, H.B.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.