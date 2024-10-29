Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Çalışmamız onun değerlerine hizmet

Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın “Cumhuriyet değerleri kenti” olan Mersin’de ve tüm yurtta coşkuyla kutlandığını belirtti.

Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhuriyete sadece şeklen değil ruhen de bağlı olmak bilinciyle ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi ‘bilhassa kimsesizlerin kimsesi’ olmanın sorumluluğuyla; göreve geldiğimiz günden bugüne, Cumhuriyet değerlerinin ışığında yürüyor ve yaptığımız her çalışmayı onun değerlerine bir hizmet ve Cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşayabilmesine katkı olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet değerleriyle çağdaşlığı, bilimi ve aklı esas alarak yenilikleri takip etmek, hatta öncülük etmek için kalkınmacı, yenilikçi ve sosyal belediyecilik vizyonuyla çalıştıklarını vurgulayan Seçer, “Mersin tarihinin en büyük yol projelerini hayata geçiriyor, eğitimde fırsat eşitliğini en uzak ilçelere kadar taşıyoruz. İhtiyaç sahiplerine, insan onuruna yakışır hizmetler götürüyor ve sosyal politikalarımızda öncü adımlar atıyoruz. Kentimizin bütçesini hak temelli bir yaklaşımla kullanarak, her alanda vatandaşlarımızın yanında olmayı sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz. Mersinliler olarak sahip olduğumuz tüm özgürlüklerin ve ortak değerlerin Cumhuriyet sayesinde var olduğunu biliyor; kentimizde yaşayan herkese bunu daha güçlü hissettirmek için azim ve kararlılıkla çalışmayı ve bu bilinci derinleştirmeyi kendimize görev sayıyoruz” diye konuştu.

Seçer; verilen onurlu ve zorlu bir mücadelenin ve ödenen büyük bedellerin ardından; Cumhuriyeti armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlara şükranlarını sunduğunu vurgulayarak Cumhuriyet için canını feda eden tüm şehitleri saygı ve minnetle andığını açıkladı.