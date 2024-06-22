İş yerinin önünde sandalyede ölü bulundu
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 71 yaşındaki adam, iş yerinin önünde sandalyede ölü bulundu.
Çaycuma Belediyesi’nden emekli itfaiye amiri olduğu öğrenilen Metin Özcan’ı iş yerinin önünde sandalyede hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Özcan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Özcan’ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çocuk doğru söylüyor, Diyanet’in görüşü de bu şekilde’
- Fatih Terim'den Arda Güler iddiası!
- Başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı!
- Ünlü peynir markası marketlerden kaldırıldı
- Yılmaz Özdil’den Özgür Özel’e: Özür dileyene kadar…
- 15 yaşındaki kızını tehdit ederek ilişkiye girdi
- ‘Bunlar zengin eşkıya’
- 'Geçen yıl 3 albay arkadaşımızı dövdüler'
- Skandal paylaşımları ortaya çıktı!
- Diyarbakır ve Mardin yangınında can kaybı 12'e yükseldi