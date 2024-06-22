Şanlıurfa'daki kavgada ölü sayısı 2’ye çıktı: 31 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 22.06.2024 - 13:04

Güncelleme: 22.06.2024 - 13:06

Hilvan'a bağlı Yukarı Ekece Mahallesi'nde, dün saat 22.00 sıralarında aralarında husumet olan akraba iki aile arasında hayvan otlatma yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Ailelerin yakınlarının da karıştığı kavgada taraflar birbirine tabanca, tüfek, taş ve sopalar ile saldırdı. İhbarla gelen ekiplerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Serhat Rusum (33), dün gece hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren yaralılardan Ahmet Rusum (43) da sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığını belirlenen 31 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.