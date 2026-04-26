İşadamı Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu şirket için belirlenen alan Konya Seydişehir’de: Eti Alüminyum’a ‘özel endüstri bölgesi’

Cumhurbaşkanı kararı dün Resmi Gazete’de yayınlandı. Karar, Endüstri Bölgeleri Yasası’nın 4/Ç maddesine dayandırıldı. Bu maddeye göre, “üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunan, arazi alanı yüz bin metrekareden büyük, kurulduğu dönemde geçerli olan imar plânları uyarınca gerekli izinleri alarak faaliyete geçmiş ve yeni yapılacak yatırım yeri için en az elli bin metrekare büyüklüğündeki ilave alanlar veya üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunmayan yüz elli bin metrekareden büyük alanlar” gerçek ya da tüzel kişilerin başvurusu üzerine, Cumhurbaşkanınca özel endüstri bölgesi olarak ilan edilebiliyor.

Bu alanlarda yeni yatırım taahhüdünde bulunulması, başvuru sahiplerinin önerilen alanın en az yüzde 51’inin mülkiyetine veya irtifak hakkına-kullanma iznine sahip olması, yeni yatırıma ilişkin “ÇED olumlu” kararı veya “ÇED gerekli değildir” kararının alınmış olması şartları aranıyor. Özel endüstri bölgesi olarak ilan edilen alanlar hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanılamıyor.

BAKANLIK KAMULAŞTIRIYOR

Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği’ne göre, özel endüstri bölgesi olarak ilan edilen alanlarda başvuru sahibinin mülkiyetinde olanlar dışında özel mülkiyete konu araziler bulunması halinde bu araziler bakanlıkça kamulaştırılmasının ardından Hazine adına tescili yapılıyor. Ancak başvuru sahibinin talep etmesi ve özel endüstri bölgesi içerisindeki özel mülkiyete konu arazi maliklerinin bu kapsamda yatırım yapacağını taahhüt etmeleri koşulu ile kamulaştırma yapılmayabiliyor. Yatırımcı lehine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 49 yıl süreyle irtifak ya da kullanma izni veriliyor.

HARÇLARDAN MUAF

Özel endüstri bölgeleri içerisinde gerçekleştirilecek yatırımlar bakanlık tarafından onaylanan ruhsat ve izinlere ilişkin harçlardan muaf tutuluyor. Bu arada özel endüstri bölgelerinde belli şartlarda vergi muafiyetleri, istisnalar, ek teşvikler de düzenlenebiliyor.

Türkiye’nin tek birincil alüminyum üreticisi Eti Alüminyum A.Ş., 2005 yılında özelleştirilmiş ve Cengiz Holding bünyesine dahil olmuştu.

Cumhurbaşkanı Kararı’nın ekinde yer alan haritada alanın 264.98 hektar olduğu görülüyor.