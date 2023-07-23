İsale hattı patladı, içine araç düştü
Bodrum’un içme ve kullanma suyunun sağlandığı isale hattı patladı. Oluşan büyük çukura ise bir araç düştü.
Bodrum’un Akyarlar Mahallesi’nde yolun altından geçen su ana isale hattı patladı. Patlaktan akan sular caddeyi göle çevirirken, patlamayla oluşan dev çukura ise bir araç düştü.
Sürücü, araçtan dışarı güçlükle çıkabildi. İsale hattındaki su, MUSKİ tarafından kapatılırken, çukurda mahsur kalan aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Akyarlar bölgesinde su kesintisi yaşanmaya başladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli olacak!
- İki hafta şeker tüketmezseniz neler olur?
- Ayağının tozuyla Bahçeli'ye ziyaret
- İmamoğlu ile Kerimoğlu arasında gerginlik!
- Hastanelik olan yıldız, ameliyat olacak...
- AKP’den ‘tersine göç’ hazırlığı
- Kılıçdaroğlu'na hakaret etmişti
- HÜDA PAR binasına saldırı!
- 50 milyar dolar gelirse ekonomi düzelir mi?
- İBB için o isimler öne çıktı!