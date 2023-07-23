İsale hattı patladı, içine araç düştü

Bodrum’un içme ve kullanma suyunun sağlandığı isale hattı patladı. Oluşan büyük çukura ise bir araç düştü.

İHA
Yayınlanma: 23.07.2023 - 15:07
İsale hattı patladı, içine araç düştü
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Bodrum’un Akyarlar Mahallesi’nde yolun altından geçen su ana isale hattı patladı. Patlaktan akan sular caddeyi göle çevirirken, patlamayla oluşan dev çukura ise bir araç düştü. 

Sürücü, araçtan dışarı güçlükle çıkabildi. İsale hattındaki su, MUSKİ tarafından kapatılırken, çukurda mahsur kalan aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı. 

Akyarlar bölgesinde su kesintisi yaşanmaya başladı.


Bodrum asfalt araç

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