Hatay'da dehşet görüntü: Deprem anında asfalt açılıp kapandı!
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 2 büyük depremde, Hatay’da çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Asfaltın açılıp kapandığı anların yer aldığı görüntü, izleyenleri hayrete düşürdü.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremde Hatay’da çekildiği ileri sürülen bir görüntü sosyal medyanın gündemine düştü.
Görüntüde, deprem anında bir asfaltın açılıp kapandığı yer aldı. Görüntü, sosyal medyada yayılırken, izleyenleri de hayrete düşürdü.
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