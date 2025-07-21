İşbaşı yapacak 140 işçi kapanan fabrikayla karşılaştı

Olay, İkitelli OSB Mahallesi Aykosan Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. İddialara göre, ayakkabı imalatı yapılan fabrikada çalışan yaklaşık 150 işçi bir haftalık izne çıkartıldı. Fabrika yetkilileri, işçilere 21 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacağını bildirdi.

Bugün sabah saatlerinde iş yerlerine gelen işçiler fabrikanın kapalı olduğunu gördü. İşçilerden bir kısmı durumdan şüphelenerek imalathanenin yetkililerini ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iş yeri sahibini aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine bazı işçiler adliyeye suç duyurusunda bulunmaya giderken bazı işçiler de fabrikanın önünde bekleyişini sürdürdü.

"BUGÜN İŞ YERİNE GELDİK, KAPI DUVAR"

Fabrikada işçi olan Ali Engin, "Bizi ayın 12'sinde izne çıkarttılar. Bizde izne çıktık. 21'inde iş başı dediler. Bugün geldik iş yerimize kapı duvar. Sağdan soldan duyduk ki Perşembe, Cuma günü TIR'larla malları kaçırmışlar. Bizim haberimiz yok, iş başı yapacağız diye geldik. Kanuni yollardan hakkımızı savunmak için mücadele edeceğiz. Patronumuz yabancı uyrukluydu, ulaşamıyoruz. Galiba yurt dışına kaçmış. Bu fabrikada 140 kişi çalışıyoruz. Buradaki arkadaşların çoğu adliyeye sigortaya gittiler. İçeriyi komple boşaltmışlar, makineler de yok. İçeriye girelim dedik. Emniyetten polisler geldi. Onlar bize 'kesinlikle girmeyin' dediler.

"HİÇBİR ŞEYİN OLMADIĞINI GÖRÜNCE ŞOKA UĞRADIK"

Bir başka işçi Halil Genç ise, "Bize ayın 21'inde iş başı yapılacak dediler. Geldiğimizde hiçbir şeyin olmadığını görünce şoka uğradık. Ne patrondan ne de müdürlerden ses seda yok. Aradığımızda doğru düzgün bilgi vermiyorlar. Anlayacağınız üzere mağdur olduk. Ne hakkımızı alabiliyoruz ne hakkımızı arayacak durumumuz var. Toplandık gelir belki bize bilgi verirler dedik. O da yok. Maaşlarımızın yarısı avans niyetine aldık. Fabrikaya geldik, baktık her şey satılmış. Dım dızlak ortada kaldık. Bütün işçileri komple izne çıkarttılar. Tekrar iş başı yapılacak vaadi ile ama yok" diye konuştu.