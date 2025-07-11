İşçi çocuklarından eylem: 'Anne ve babalarımızı üzmeyin'

Öz Sağlık-İş Sendikası İstanbul 2 No’lu Şubesi, kamuda çalışan 600 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin sunduğu düşük zam teklifine karşı eylem düzenledi.

Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi önündeki eylemde hakları için ses yükseltenler ise sadece işçiler değildi. İşçilerin çocukları da ellerinde "Yüzde 17 kaç çikolata eder?", "Tayyip dedeme TUHİS'i şikayet ediyorum" yazılı pankartlarla eylem alanını doldurdu. Açıklamayı tüm işçi çocukları adına 10 yaşındaki Lina okudu.

'İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILAYAMAZ OLDULAR'

Anne babaların hayal kırıklığı içinde olduğunu ve artık yorulduklarını belirten Lina, "Omuzlarındaki vergi yükü ağırlaşıyor. Büyüyen Türkiye’den pay alamıyorlar. Neredeyse soframıza ekmek getiremiyorlar. İhtiyaçlarımızı karşılayamayacak duruma geldiler. Bizler onların durumunu gördükçe bir çikolata bile isteyemiyoruz. Annelerimizi ve babalarımızı üzmeyin, daha fazla bekletmeyin" ifadelerini kullandı.

'ONURUMUZ KIRILIYOR'

Eylemde Öz Sağlık-İş Sendikası İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Erdem Dinç de söz aldı ve sürecin normal seyrinde ilerlediği, bugüne kadar işçiye büyük imkanlar sağlandığı yönündeki söylemlerin, işçileri incittiğini belirtti.

Dinç, "Bizim hakkımıza karar verenlerin, onurumuzu ayaklar altına almalarına yüksek sesle karşı çıkıyoruz. 600 bin kamu işçisi aylardır tek kuruş zam almadan hizmet etmeye devam ediyor. Ama artık bıçak kemiği geçti, şah damarımıza dayandı. Vatanımızı, devletimizi seviyoruz ama hakkımız olanı da istiyoruz" diye konuştu. Açıklamaların ardın işçiler 10 dakika oturma eylemi yaptı.

'ÇOCUĞUM PARKTA OLMALIYDI AMA EYLEMDE'

Cumhuriyet'e konuşan Beykoz Sağlık Müdürlüğü personeli Zehra Bilir, çocuğunun parkta oynamak yerine hak talep etmek için eylemde olduğuna dikkat çekti ve "Sabah işe gidip akşam eve gelen bir annesi var ama elde hiçbir şey yok, sadece geçim derdindeyiz, her şeyi sorgulayarak satın alıyoruz. Teklifi sadece yüzde bir artırırken içleri hiç mi acımadı, merak ediyorum. İnsan söylerken utanmalı" dedi.