İşçi Emekçi Birliği'nin depreme ilişkin açıklamasına polis müdahale etti: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul Şişli'de, İşçi Emekçi Birliği tarafından binlerce yurttaşın ölümüyle sonuçlanan depreme ilişkin yapılmak istenen basın açıklamasına polis ekipleri müdahale etti. Olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İşçi Emekçi Birliği binlerce yurttaşın yaşamını yitirdiği depremle ilgili İstanbul Şişli’de Cevahir AVM önünde basın açıklaması yapmak istedi. Eyleme polis müdahale etti. Çok sayıda eylemci gözaltına alındı.
Duruma tepki gösteren HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, “Bu kadar yığınağı buraya değil deprem bölgelerine yapsaydınız onlarca insan kurtulacaktı” dedi. Yetkililere tepki gösteren Piroğlu, “İnsanları ölüme terk ettiler, insanları enkaz altında bıraktılar, insanlar için kıllarını kıpırdatmadılar” ifadelerini kullandı.
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