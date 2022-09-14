İşçi enflasyona yenik düştü... 5 bin çalışana 17 aydır zam yok!

14 Eylül 2022 Çarşamba, 15:30

İzmir’de ilçe belediyelerinde çalışan 5 bine yakın işçi gün geçtikçe artan enflasyon ve karşı karşıya kaldığı ekonomik krize yenik düştü. Ücretlerine 17 aydır zam almayan ve yaklaşık 6 bin maaşla çalışmak zorunda kalan DİSK Genel İş Sendikası üyeleri yeni toplu iş sözleşmesi imzalanması için Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası’na (SODEMSEN) çağrıda bulundu.

Bornova Bayraklı, Buca ve Dikili’de 5 bine yakın belediye işçisi ile ilgili devam eden toplu iş sözleşme süreçlerine dair açıklamada bulunan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Sendikamızın sözleşme süreçlerini masada bitirme niyetini her seferinde dile getirdiği bir ortamda, SODEMSEN ağır davranmakta ve bu da işçilerin mağduriyetine yol açmaktadır. Çabalarımız bu kente hizmet veren üyelerimizin refahını arttırmak ve emeğinin karşılığını almasını sağlamak içindir. Önümüzdeki haftaya kadar kabul edilebilir bir sonuç alamadığımız takdirde grev hazırlıkları başlayacaktır. En son Temmuz 2021’de zam alan ve yaklaşık 17 aydır zamsız çalışarak ekonomik krize karşı yaşam mücadelesi veren başta üyelerimiz ve sendikamız, önümüzde yaşanacak grev dalgalarında bu kentte yaşayan insanlara hizmet üretilmediğinde hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. SODEMSEN’i çözüm üretmeye, hayatın gerçek koşullarını görmezden gelen tutumundan vazgeçmeye davet ediyoruz” dedi.