İşçi mahallesinden dönüşüm kıskacına, Karadolap’ta yoksulluk ve çeteleşme korkusu: 'Yıkılan yalnızca bina değil'

İstanbul Eyüpsultan’daki Karadolap Mahallesi’nde son haftalarda yaşanan silahlı saldırılar, yıllardır biriken uyuşturucu, çeteleşme, yoksulluk ve kentsel dönüşüm tartışmasını yeniden görünür kıldı.

Cumhuriyet, bir zamanların işçi ve emekçi mahallesi Karadolap’ta değişen mahalle dokusunu, Karadolap Halk İnisiyatifi’nin ve mahalle sakinlerinin tanıklıklarıyla mercek altına aldı.

İÇ İÇE GEÇMİŞ

Bir yanda eski gecekonduların, fabrika işçilerinin, asfaltı bozuk yollardan işe giden emekçilerin anlattığı dayanışma, diğer yanda apartmanlaşma, daralan sosyal alanlar ve çocuğunu parka gönderirken bile endişelenen aileler... Karadolaplılar, saldırıları yalnızca “asayiş” başlığıyla açıklamıyor. Onlara göre sorun; yoksulluk, işsizlik, eğitimde eşitsizlik, kentsel dönüşüm baskısı ve gençlerin geleceksizliğiyle iç içe geçmiş durumda.

Karadolap Halk İnisiyatifi temsilcilerinden Derviş Kök, 42 yıldır aynı mahallede yaşadığını belirterek en büyük sorunlarından birinin kentsel dönüşüm olduğunu söyledi. Kök, mahallede kurulan komisyonla büyükşehir belediyesi nezdinde çalışma yürüttüklerini anlattı. Kök, “İstediğimiz sonuç alınırsa herkesin hakkını alabileceği bir oluşum olacak” dedi. Kök’e göre Karadolap’un dokusu, yerini hızla betonlaşmaya bırakırken sosyal yapısı da değişti. Kök, uyuşturucu, çeteleşme ve yozlaşma iddialarının yalnızca Karadolap’a özgü olmadığını belirtti. Bir başka mahallleli Ergin Halat da geçmişte köylerden ve iş olanağı bulamayan insanların gelip yan yana yaşam kurduğu bir alan olduğunu anlattı. Halat, temel taleplerinin güvenli ve huzurlu bir mahalle olduğunu vurguladı. Halat, “Biz elimizden geleni yapıyoruz ama esas sorumluluk hükümetlerin, devletin ve Emniyet güçlerinindir” ifadelerini kullandı.

GENÇLER HEDEF

Karadolap Spor Kulübü ile uzun yıllardır mahallede faaliyet yürüttüklerini anlatan Sevim Aktan ise mahallenin bugün daha heterojen bir yapıya büründüğünü anlattı. “Gençler gördüklerini yaşamak, almak istiyor. Kısa yoldan para kazanmayı hedef olarak görüyorlar” diyen Aktan, bu nedenle suç ağlarının gençlere daha kolay ulaşabildiğini belirtti.

‘SORUMLULUK ALIN’

Karadolap Halk İnisiyatifi’nden Murat Sarıgöl, burada büyüdüğünü ve uyuşturucu, mafya ve çeteleşme iddialarına karşı bir şey yapma gereği duyduğu için çalışmalara katıldığını söyledi. Sarıgöl, gençlerin işsizlik ve parasızlık nedeniyle suç ilişkilerine açık hale geldiğini savundu. Sorunun yalnızca spor kulübünün ya da birkaç kişinin çabasıyla çözülemeyeceğini vurgulayan Sarıgöl, ailelerin, derneklerin ve mahallede yaşayan herkesin sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi.