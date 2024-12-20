İşçi ölümünde dikkat çeken ayrıntı! 1 milyon TL dolandırılmış
Sarıyer Maslak'ta iş merkezi inşaatında çalışan 56 yaşındaki Hayati Diri, ikinci kattan düşerek hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sarıyer Maslak’ta çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen işçi Hayati Diri, sabah saatlerinde ikinci kattan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Diri, ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Hayati Diri, hayatını kaybetti.
Olayın ardından polis ilgili çalışma başlattı. rildi.
DOLANDIRILMIŞ
Diğer yandan inşaat işçisi olarak çalışan Hayati Diri’nin Haziran ayında sosyal medya üzerinden yatırım yapıp para kazandırdığını iddia eden bir firmaya yaklaşık 1 milyon para yatırdığı öğrenildi. Diri'nin hiçbir kazanç elde edemediği gibi dolandırıldığı da ortaya çıktı. Diri’nin Temmuz ayında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek konuyla ilgili şikayetçi olduğu bilgisine de ulaşıldı.
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