Akkuyu'da iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi
Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat alanında türbin yapımında kullanılan vincin taşıma halatının kopması üzerine, ağırlık altında kalan Rus uyruklu bir işçinin hayatını yitirdiği öğrenildi.
Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat alanında bu akşam saatlerinde iş kazası yaşandı. Edinilen bilgiye göre dev vincin tonlarca ağırlıktaki demir bloku taşıyan halatı koptu. Ağır yükün altında kalan ve ismi henüz öğrenilemeyen Rus uyruklu bir işçi yaşamını yitirdi.
İş kazasının duyulması üzerine çalışanlar olay yerinde toplandı. Çevrede önlem alınmasından sonra yaşamını yitiren işçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gülnar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Cumhuriyet savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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