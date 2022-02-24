Giresunsporlu Shapi Suleymanov kaza yaptı
Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'un Rus oyuncusu Shapi Suleymanov, trafik kazası yaptı.
Giresunsporlu oyuncu Shapi Suleymanov, trafik kazası yaptı. Bugün saat 13.00'da Çotanak Spor Kompleksi'nde yapılan antrenman sonrası evine gitmek üzere yola çıkan Shapi Suleymanov'un kullandığı 34 ZC 3927 plakalı araca Karadeniz Sahil Yolu Aksu mahallesi geçişinde bir otobüs arkadan çarptı. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, Suleymanov'un kullandığı araçta maddi hasar meydana geldi.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Olayın ardından Giresunspor sosyal medyadan yaptığı açıklamada
"Futbolcumuz Shapi Suleymanov bugün antrenman sonrası aracı ile evine gittiği esnada maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Futbolcumuz kazayı yara almadan atlatmıştır.
Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.
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