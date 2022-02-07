Yemeksepeti emekçileri 7 gündür direniyor: 'Siparişler yüzde 70 düştü'

07 Şubat 2022 Pazartesi, 17:59

Fotoğraf: Vedat Arık

Düşük ücret zammı teklifine ve esnaf kurye modeli dayatmasına karşı 7 gündür iş bırakma eylemi yapan Yemeksepeti kuryeleri, DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası'nın çağrısıyla şirketin İstanbul'daki genel merkezi önünde bugün bir kez daha toplandı.

Kuryeler, "Ölmek var dönmek yok”, “Gemileri yaktık geri dönüş yok”, “İşçiler burada yönetim nerede", "Direne direne kazanacağız", "Yaşasın sınıf dayanışması" sloganlarıyla işverene seslendi.

İşçiler adına açıklama yapan Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Yemeksepeti işvereninin geçmiş yıllara oranla asgari ücrete göre daha az ücret artışı teklif ettiğine dikkat çekti.

Küçükosmanoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

"EKMEK KAVGASININ 7’NCİ GÜNÜ"

"Mücadelenin, ekmek kavgasının 7’nci günü. Yemeksepeti işvereni, binlerce moto kuryeyi, valeyi, Banabi depolarında çalışan işçi kardeşlerimizi açlığa, sefalete mahkûm etmek istiyor. Geçtiğimiz yıllara göre Yemeksepeti'nde çalışanları daha fazla açlık, daha fazla yoksulluğa mahkûm etmek için sefalet ücreti olarak 2022 yılı için 4 bin 253 lira açıklaması yaptı. Bu geçmiş yıllardaki ücret politikasına da aykırı. Geçmiş yıllarda çalışanların ücreti asgari ücretin 1,5 katıydı. Bu nedenle bu direniş haklı ve meşrudur."

"DİRENİŞ TÜM YURDA YAYILDI"

"Direniş Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış durumda. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Eskişehir'de, Mersin'de, Denizli'de, Adana'da, Bolu'da, Samsun'da diğer tüm bölgelerde Yemeksepeti’nde çalışan binlerce kişi sefalet ücretine karşı kontak kapatıyor."

"SİPARİŞLER YÜZDE 70 DÜŞTÜ"

"Geçtiğimiz günlerde Yemeksepeti’ne karşı boykot çağrısı yaptık. Bunun sonucu olarak depoları bizzat ben de gezdim. Tüm siparişler yüzde 70 oranında düşmüş durumda. Buradan halkımızı, sendikalarımızı tebrik ediyorum. Buradaki hak mücadelesi, buradaki sınıf mücadelesi, buradaki ekmek kavgası başarıya ulaşılıncaya kadar devam edecek. 3 kişilik bir heyetle işverenle görüşme talebimiz olacak. Biz bu sorunun bir taraftan da görüşmeler yoluyla da çözülmesini istiyoruz. Birtakım güçler direnişimizi provoke etmeye çalışıyor. Bazı işverenler tutanak tutmak gibi kuru tehditlerde bulunuyor. Kim bu ekmek kavgasını provoke ediyorsa alçaktır."

"Bizim tek talebimiz var. 5 bin 500 lira net para istiyoruz. Başka bir madde de yok."