İşçiler 1 Mayıs öncesinde “Aydınlık yarınlar için haydi” sloganı ile buluştu

Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:09

Güncelleme: 26.04.2023 - 15:09

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk-İş, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipler Birliği (TTB), İzmir Barosu ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) gibi kurumların yer aldığı 1 Mayıs tertip komitesi, Konak Meydanı'nda biraraya geldi. İşçi temsilcileri 1 Mayıs programı hakkında duyurularda bulundu ve yurttaşları 1 Mayıs saat 13.00’da Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak mitinge davet etti.

Mayıs ayında Türkiye’nin çifte bayram yaşayacağını açıklayan Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, bu yılki İşçi Bayramı kutlamalarında “Aydınlık yarınlar için haydi” sloganı çatısı altında buluşacaklarını duyurdu.

“İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR ÜCRET TALEBİ İÇİN 1 MAYIS’TA ALANLARDAYIZ”

Ellerinde pankartlar ve “Patates, soğan, güle güle Erdoğan”, “Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek”, “İşte 1 Mayıs alanlardayız” sloganları ile Kemeraltı Çarşısı girişinde toplanan işçiler adına hazırlanan ortak basın metnini okuyan Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, “Biz işçiler, emekçiler, emekliler, kadınlar, gençler 1 Mayıs’ta alanlarda buluşuyoruz. Yandaşların, çetelerin, rantçıların, fırsatçıların ve emek hırsızlarının geliri artarken bu adaletsiz düzene karşı enflasyonun rekor kırdığı, halkın yoksullaştığı ve asgari ücretin ortalama ücret olduğu bir ülkede güvenceli bir iş, güvenceli bir gelecek, insanca bir yaşam ve insan onuruna yaraşır bir ücret talebi için 1 Mayıs’ta alanlardayız. Ülkenin enkaz altında bırakıldığı bir deprem felaketi ile karşı karşıya kalmışken, asırlık yardım kuruluşlarını bile depremde çadır satar hale getiren insan yaşamını hiçe sayanlara karşı bozuk düzende sağlam çark olmaz demek için 1 Mayıs’ta alanlardayız. Adalet barış, demokrasi ve kardeşliği yeniden inşa etmek için 1 Mayıs’ta alanlardayız. Çocuk istismarına, şiddete, mobinge, tacize, tecavüze ve kadın cinayetlerine karşı 1 Mayıs’ta alanlardayız. Çocuklarımızın, gençlerimizin gülümseyerek mutlu, umutlu bir sabaha uyanmaları için 1 Mayıs’ta alanlardayız. Karanlık gider Gezi kalır diyen ve geleceği çalınan gençlerin aydınlık yarınları için 1 Mayıs’ta alanlardayız. 1 Mayıs mücadeledir, dayanışmadır, gelecektir, 2023 1 Mayıs’ı yeni bir başlangıç olacaktır” diye konuştu. Tertip komitesi üyeleri ve işçiler açıklamanın ardından Kemeraltı Çarşısı’nı dolaşarak yurttaşlara 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili hazırlanan broşürleri dağıttı.