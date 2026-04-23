İşçiler Ankara merkeze kilometrelerce uzaklıktaki Sincan’da sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı: ‘Hakkımızı almadan dönmeyiz’

Önceki gün sabah saat 06.00 civarında gözaltına alınan 110 maden işçisi akşam saatlerine kadar gözaltında kaldı. Madenciler ifadelerinin ardından Ankara merkeze kilometrelerce uzaklıkta bulunan Sincan Yenikent’teki hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Buradan da serbest bırakıldı.

Geceyi Sincan’daki bir spor salonunda geçiren işçiler dün Kurtuluş Parkı’na geçerek beklemeye başladı. Burada baretlerini yere vurarak, “Hakkımızı almadan gitmeyceğiz” sloganları attı. Sendikalar ile siyasi parti temsilcileri işçilere destek ziyaretinde bulundu. Bu arada işçiler arasından seçilen 10 kişilik bir grup Meclis’e giderek parti grupları ile görüştü. Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, “Meseleyi çözmeden, işçinin haklarını almadan geri dönmeyeceğiz” dedi.

81 İŞÇİ AÇLIK GREVİNDE

Bağımsız Maden-İş Sendikası eğitim ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, 180 km yol yürüdüklerini, yolculukları sonunda iki kez gözaltına alındıklarını söyledi. İşçilerden 35’inin sağlık sorunları nedeniyle açlık grevine son verdiğini belirten Aksu, 81 işçinin ise açlık grevine devam ettiğini bildirdi. Aksu, sorunları çözülene kadar Ankara’da olacaklarını bildirdi.

‘UZAK BİR BÖLGEDEN...’

Dün sabah açıklama yapan Aksu, “Sincan Yenikent’teyiz dün (önceki gün) Sincan Hastanesi’nden kentin çok uzak bir bölgesinden bizi attılar. Hastane çıkışlarımız oradan yapıldı. Geç bir vakit olduğu için de burada biryerde ikamet ettik. Yenikentte. Şimdi saat 12.00 gibi Kurtuluş Parkı’nda olmaya çalışacağız” dedi. Holdinglerin kollandığnı, büyütüldüğünü anlatan Aksu, halkın ise yoksulluk içinde “debelendiğini” söyledi. Aksu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan randevu istediklerini ancak dönüş alamadıklarını belirterek, işverenen işyerinde kalan 30 işçiden 10’u ile “sarı sendikayı” çağırıp görüşme yaptığını belirtti.

‘100 TANE HASTANE VAR’

Aksu, Kurtuluş Parkı’nda yaptığı açıklamada da, 14 saat gözaltında kaldıklarını belirterek, “Bizim Sincan Yenikent’teki hastaneden çıkışımızı gerçekleştirdiler. Ankara’da 100 tane hastane var ama kent merkezi ve insanlarla iletişim kurmamızı istemediler” dedi. Holdinglerin ülkenin dört bir yanında işçileri, emekçileri, köylüleri soyduğunu belirten Aksu, “Ucuz ücreti bile ödemiyorlar” diye konuştu. Aksu, işveren Yıldızlar SSS Holding’in 3 bin tane maden ruhsatı olduğunu savundu. Holdinglerin her tarafı ele geçirdiğini belirten Aksu, “Ne olacak? Bunlar büyüyecek hepimiz böylece cüceleşeceğiz. Bunlara beyefendi diyeceğiz, önlerinde secde edeceğiz. Eğer insanlara bunu dayatıyorsanız yasalaştırın köleliği, biz de buna uyalım” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

BUGÜN AİLELER GELECEK

Başaran Aksu, bugün sabahleyin Yıldızlar Holding’in önünde olacaklarını, yetkililerle görüşme talebinde bulunacaklarını söyledi. Aksu bugün ayrıca madencilerin ailelerinin de Kurtuluş Parkı’na geleceklerini belirtti. Aksu, bugün akşam bundan sonra ne yapacaklarını açıklayacaklarını bildirdi.