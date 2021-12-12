İşçiler sokakta: “Artık yeter, geçinmek istiyoruz”

12 Aralık 2021 Pazar, 13:59

Maltepe Sahil Yolu’nda toplanan binlerce işçi, oluşturdukları yürüyüş kortejiyle yoğun güvenlik önlemleri altında miting alanına gelmeye başladı. İşçilerin mitingine Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP), Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Toplanan binlerce işçi, “Emeğimizi ve memleketimizi savunmak için omuz omuza”, “Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz, Türkiye büyüyorsa hakkımızı istiyoruz”, “Vergide, gelirde adalet” pankartlarının açıldığı mitingde “Gelirde adalet, vergide adalet”, “Asgari değil, insanca yaşam”, “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek”, “Sefalet ücreti istemiyoruz”, “Sefalete teslim olmayacağız”, “İnsanca bir yaşam, insanca bir ücret” sloganları attı.