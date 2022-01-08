İşçilerden 'zam yağmuruna' fabrika önünde protesto

08 Ocak 2022 Cumartesi, 16:15

Petrol-İş'in örgütlü olduğu Durden Plastik Fabrikası'nda işçiler bugün, fabrika bahçesinde yaptıkları eylemle; enerji ve temel tüketim mallarına gelen zamları protesto etti.

İş yeri baş temsilcisi Taner Özker, “Hükümet ile birlikte ısmarlama istatistik yayımlayan TÜİK dahi mevcut durumun vahametini gizleyemiyor. TÜİK’in yayımladığı enflasyon oranları emekçilerin mevcut durumunu gözler önüne seriyor" dedi. Özker, şunları söyledi:

“Asgari ücrete getirilen vergi istisnası temel gıda maddelerine yüklendi, asgari ücret daha işçilerin eline geçmeden eridi. Yaşanan ekonomik kriz ve döviz kurlarındaki olağandışı dalgalanmalarla birlikte, barınma ve gıda başta olmak üzere temel tüketim maddelerine gelen zamlarla emekçilerin hayatı katlanılmaz hale geldi.

Hükümet ile birlikte ısmarlama istatistik yayımlayan TÜİK dahi mevcut durumun vahametini gizleyemiyor. TÜİK’in yayımladığı enflasyon oranları emekçilerin mevcut durumunu gözler önüne seriyor. Asgari ücretin açlık sınırının bile altında kaldığı ülkemizde, hükümetin emekçilere sunduğu tek çözüm yemeyin, giymeyin, gezmeyin, okumayın oldu.

"YETER ARTIK"

Biz halkız, bizler, ülkemizin emekçileriyiz. Her türlü zenginliği biz yaratıyoruz. Pandemide herkes evinde otursun dediniz, ama bizi hariç bıraktınız. Sokağa çıkmak yasak dediniz, bizi muaf tuttunuz. Zorunlu haller dışında çalışmak yasak dediniz, bizi çalışmaya mecbur ettiniz. Biz zaten çalışmaya, ülkemizi kalkındırmaya, ülkemizi çok daha zengin hale getirmeye gönüllüyüz. Biz çalışmaktan, üretmekten korkmayız. Bugün geldiğimiz noktada, biz çalışarak zengin olmayı geçtik, giderek daha yoksul, giderek daha az kazanır olduk. Yeter artık.

Asgari ücrete görülmemiş artış yapılacak dediniz, daha artış ücretlerimize yansımadan elektriğe, doğal gaza, akaryakıta, köprü ve tünel geçişlerine, buğday ve arpaya yapılan büyük zamlarla asgari ücretteki artışı daha şimdiden yok ettiniz. Kamu işçilerinin, memurların ve emeklilerin ücret ve maaş artışını daha yürürlüğe girmeden geri aldınız."