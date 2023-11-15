İşçinin canı hiçe sayılıyor: İş cinayetinin ardından aileye ‘kan parası’ teklif eden tersane teşviği kaptı

Yayınlanma: 15.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 15.11.2023 - 04:00

İş cinayetleriyle gündeme gelen tersaneler de bu teşviklerden payını aldı. Yalova Altınova Tersan Tersanesi’nde 16 Haziran’da yaşanan bir iş cinayetinde yaşamını yitiren Ahmet Kaya’nın ailesine dava açmasın diye patron kan parası teklif etmişti. O tersaneye 981 milyon 216 bin 873 TL yatırım teşviği verildi. Söz konusu teşvik gümrük muafiyeti, KDV istisnası ve sigorta primi iş veren hissesi gibi maddeleri kapsıyor.

Ayrıca sık sık iş cinayetleriyle gündeme gelen Çanakkale İçdaş Tersanesi de teşviklerden payını aldı. Bu tersane de 150 milyon yatırım teşviği aldı. Teşvik ise faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, sigorta primi veren hissesi ve yüzde 70 oranda vergi indirimi, yatırıma katkı oranı gibi maddeleri kapsıyor.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Limter-İş Sendikası Genel Başkanı Kanber Saygılı, iş cinayetleriyle gündeme gelen tersanelere verilen teşviği anımsatarak bu teşviklerin iş sağlığı ve güvenliği için verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

