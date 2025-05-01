İşçiye bayram yok... 'Güvencemiz olmadığı için bugün de çalışıyoruz'

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde çalışmak zorunda kalan inşaat işçisi Zübeyd Yalın, ekonomik sorunlar ve kötü çalışma koşullarından dert yanarak "Bir güvencemiz olmadığı için bugün de çalışıyoruz. 1 Mayıs Bayramı neyimize. İhtiyaçları karşılayamıyoruz, borçlu kalacağız korkusuyla boş kalamayız" dedi.

İşçiye bayram yok... 'Güvencemiz olmadığı için bugün de çalışıyoruz'
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ANKA
Yayınlanma: 01.05.2025 - 13:36

Konya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde çalışmak zorunda kalan inşaat işçisi Zübeyd Yalın, çalışma koşullarından ve düşük ücretlerden yakındı.

“BORÇLU KALACAĞIZ KORKUSUYLA ÇALIŞIYORUZ”

Yalın, güvencesiz çalıştıklarına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“20 yıldır inşaat sektöründe çalışıyorum. Türkiye’de iş olmadığı için ve ücretler düşük olduğu için herkes yurt dışına gidiyor. Ev kiraları 15 bin ile 20 bin TL arası olmuş. İnsanlar geçinemiyor. Yani zor durumda halk. İnşaat işi zor, insan çalışırken bedenen çok zorlanıyor.

Çalışırken bir güvencemiz yok. 1 Mayıs bizim neyimize? Bir güvencemiz olmadığı için bugün de çalışıyoruz. 1 Mayıs Bayramı neyimize. İşçiyiz de ama 1 Mayıs bayramımızı yapamıyoruz işte. İhtiyaçları karşılayamıyoruz, borçlu kalacağız korkusuyla boş kalamayız. Çalışıyoruz biz 1 Mayıs’ta."


Etiketler: #1 Mayıs #inşaat işçisi #konya #çalışma

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