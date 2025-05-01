1 Mayıs'a özel rapor yayımlandı: İşçi ücretleri erirken patron maaşları uçuşta!

Yayınlanma: 01.05.2025 - 12:20

Güncelleme: 01.05.2025 - 12:20

Oxfam, 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde yayımladığı yeni raporla küresel gelir eşitsizliğini dikkat çekici verilerle gözler önüne serdi.

Raporda yer alan verilere göre, 2019’dan bu yana CEO maaşları enflasyona göre düzeltilmiş haliyle, yani reel olarak yüzde 50 oranında artış gösterirken, aynı dönemde işçilerin ortalama ücretleri yalnızca yüzde 0,9 yükseldi.

2024 itibarıyla dünya genelinde ortalama bir CEO’nun yıllık maaşı 4,3 milyon dolara ulaşırken, milyarderlerin yalnızca bir saatte kazandığı para, bir işçinin bir yılda elde ettiğinden fazla oldu.

Oxfam’ın S&P Capital IQ verileriyle hazırladığı analize göre, CEO maaşlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında İrlanda 6,7 milyon dolar, Almanya ise 4,7 milyon dolarla başı çekiyor. Güney Afrika’da ortalama CEO maaşı 1,6 milyon dolar, Hindistan’da ise 2 milyon dolar seviyesinde kaydedildi.

Raporda ayrıca, milyarderlerin geçtiğimiz yıl boyunca toplamda 206 milyar dolar yeni servet kazandığı belirtildi. Bu da saat başına yaklaşık 23 bin 500 dolara denk geliyor. Bu miktar, 2023 yılı küresel ortalama yıllık gelir olan 21 bin doları aşıyor.

SÜPER ZENGİNLERE YÜKSEK VERGİ TALEBI

Oxfam Genel Direktörü Amitabh Behar, "Her yıl aynı çarpık tabloyu görüyoruz: CEO maaşları patlıyor, işçi ücretleri ise yerinde sayıyor. Bu bir sistem arızası değil, sistemin tam da bu şekilde çalışması için tasarlanmış hali" sözleriyle tabloyu değerlendirdi.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luc Triangle ise “Çalışanlar, milyarderlerin demokrasiyi sabote ettiği bir düzene karşı, adil vergilendirme, güçlü kamu hizmetleri ve insanca ücret talep ediyor. Bu talepler radikal değil; adil bir toplumun temeli” diyerek daha eşitlikçi bir yapı çağrısında bulundu.

Oxfam ve ITUC, süper zenginlere yüzde 75’e varan gelir vergisi getirilmesi, asgari ücretlerin enflasyona göre yeniden belirlenmesi ve sendikal hakların korunması için hükümetlere çağrıda bulundu.