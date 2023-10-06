İşe giderken silahlı saldırıya uğradı

Ordu'nun Ünye ilçesinde işe gitmek için evden yaya olarak çıkan Necati Balcı (49), kimliği henüz belirlenemeyen motosikletteki 2 kişi tarafından silahla vuruldu. Balcı tedaviye alınırken, şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 06.10.2023 - 14:45
İşe giderken silahlı saldırıya uğradı
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Kaledere Mahallesi Gogina Sokak’ta iddiaya göre, işe gitmek için evinden çıkan Necati Balcı, olay yerinden motosikletle geçen kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından tabanca ile ateş edilerek vuruldu.

AMELİYATA ALINDI

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Necati Balcı, ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Karın ve bacağına 2 kurşun isabet eden Balcı’nın ameliyata alındığı öğrenildi.

Olay yeri incelemesinde bölgede 5 boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlattı.


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