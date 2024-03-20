İSG başvuruları ne zaman başlıyor? İSG başvuru ücreti ne kadar?

İSG yani İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki, İSG başvuruları ne zaman başlıyor? İSG başvuru ücreti ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 11:44
İSG başvuruları ne zaman başlıyor? İSG başvuru ücreti ne kadar?
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İSG yani İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına girecekler tarafından merak ediliyor. Peki, İSG başvuruları ne zaman başlıyor? İSG başvuru ücreti ne kadar?

İSG NE ZAMAN?

2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/1) 5 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.

İSG BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı için başvurular 20-27 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak. İSG/1 Sınavının geç başvuru günü 3 Nisan 2024; İSG/2 Sınavının geç başvuru günü ise 7 Kasım 2024 tarihidir.

İSG BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava girecek adaylar, İSG/1 Sınavı için 20-28 Mart 2024 tarihleri arasında; İSG/2 Sınavı için 22-31 Ekim 2024 tarihleri arasında ÖSYM adına kılavuzda belirtilen bankalara sınav ücretini yatıracaklardır. İSG/1 sınav ücreti 950 TL olarak belirlendi.


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