İşgal sona erdi: Akbük Plajı ücretsiz hale getirildi
Menteşe Belediyesi ve Menteşe Kaymakamlığı’na bağlı görevli ekipler tarafından bugün bölgede yapılan ortak çalışma ile işgale son verilerek halk plajı boşaltıldı ve ücretsiz olarak halkın kullanımına açıldı.
Muğla'daki Menteşe Belediyesi, Akbük sahiline yönelik girişimleri sonucunda halk plajı olarak belirlenen kıyı şeridinin belirli bölümlerinin halka açıldığını açıkladı.
Menteşe Belediyesi ve Menteşe Kaymakamlığı’na bağlı görevli ekipler tarafından bugün bölgede yapılan ortak çalışma ile işgale son verilerek halk plajı boşaltıldı.
Ücretsiz olarak halkın kullanımına açılan Akbük’te otopark ücreti hariç halk plajına girişte ücret alınmayacak.
Geçen günlerde Akbük sahiline girişte ücret alınan kulübe Menteşe Belediyesi’nce yapılan cezai işlem sonrasında kaldırılmıştı.
BirGün'ün aktardığına göre ayrıca Akbük sahilinde tehlike yarattığı gerekçesiyle 09.00 ila 18.00 saatleri arasında araç girişi de yasaklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AVM'de 'komando' gösterisine tepki yağdı
- Kıyafet krizi sonrası yeni skandallar
- Türkiye’nin dev süt markalarından biriydi...
- SBK'den polise telefon
- Atatürk Anıtı'na saldıranlar hakkında karar!
- Montella'dan Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler kararı!
- 15 yaşındaki Hacer'in ölümünde yeni ayrıntılar
- 'Tayyip Bey'in kurmayları bunu hesaplıyor...'
- 'Müslüman değilseniz bunu açıklayın'
- Gök gürültülü sağanak bekleniyor