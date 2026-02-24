İşgücü Uyum Programı kontenjanı il başkanının ‘şerefine’ artırılmış! CHP’den Bakan Işıkhan’a tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Ordu’da açıkladığı İşgücü Uyum Programı (İUP) kontenjanına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Arslan, bir kamu programındaki kontenjan artışının bir parti yöneticisine atıfla yapılmasının “sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmadığını” savundu.

Bakan Işıkhan, AKP Ordu İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada Ordu’ya ayrılan İUP kontenjanının 2 bin 750’den 3 bin 552’ye çıkarıldığını açıklamış, konuşmasında “İl başkanımız yeni atanmış, onun şerefine bu sayıyı biraz daha artıracağız” ifadelerini kullanmıştı.

“BU SOSYAL POLİTİKA DEĞİL, PARTİ DEVLETİDİR”

Söz konusu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan CHP’li Arslan, şu değerlendirmede bulundu:

“Bir kamu programı, bir parti yöneticisinin ‘şerefine’ artırılıyorsa; bunun adı sosyal politika değil, parti devletidir. Halkın parası siyasi sadakate göre dağıtılamaz.”

Arslan, CHP olarak sosyal devlet, liyakat ve eşit yurttaşlık ilkelerini savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Ordu’da İUP (işgücü uyum programı) kontenjanı önce 2.750 olarak açıklandı.



Ardından Bakan,

“AK Parti il başkanımız yeni atanmış, onun şerefine bu sayıyı artıracağız” diyerek kontenjanı 3.552’ye çıkardı.



Bir kamu programı, bir parti yöneticisinin “şerefine” artırılıyorsa;

bunun… pic.twitter.com/KCPFDmc2Gj — İbrahim ARSLAN (@arslanibrahimss) February 24, 2026

Kontenjan artışına ilişkin bilgiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Ordu programına dair yayımladığı resmi metinde de yer aldı. Açıklamada İUP kapsamında gençlerin ve iş arayanların istihdama katılımının artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.