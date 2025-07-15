IShowSpeed Türkiye'den Finlandiya'ya uçtu, valizleri kayboldu: THY'den özür geldi

42 milyon Youtube abonesi ile dünyada çok izlenen fenomenler arasında yer alan IShowSpeed'in İstanbul'dan canlı yayını dünya gündemine oturdu.

Canlı video ortalama 150-250 bin kullanıcı tarafından anlık izlendi.

'Speed' daha sonra İstanbul'dan Finlandiya'ya uçtu. Türk Hava Yolları'nı kullanan 'Speed' bavulunun görevliler tarafından uçağa sokulmadığını iddia etti.

THY'DEN BAGAJ AÇIKLAMASI

Sosyal medyada paylaşılan gönderi gündem olurken THY destek biriminden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada yaşanan sorun nedeniyle özür dilenirken valizlerin Helsinki'ye doğru yola çıktığı ve kendisine teslim edileceği belirtildi.