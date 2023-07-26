İşi olmayan bugün dışarı çıkmasın

Yayınlanma: 26.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.07.2023 - 04:00

Uzmanlar, sıcak havalardan yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların olumsuz etkilenebileceği konusunda yurttaşlara dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Gazetemizin yazarı Dr. Erdal Atabek, aşırı sıcak günlerde alınabilecek kişisel önlemleri sıraladı.

Atabek, “Terleme nedeniyle vücuttaki tuz miktarı düşeceği için tuz tüketimi maden suyu, ayran gibi içecekler aracılığıyla artırılmalı. Karpuz gibi sulu yiyecekler tercih edilmeli. Bolca su alınmalı. Alkolden uzak durulmalı. Alkol vücut ısısını yükseltir. Çocuklar, yaşlılar, kronik ve yüksek tansiyon hastası olanlar saat 13.00-16.00 arasında güneş altında kalmamalı. Beden ısısını düşürmek için ense ve bileklere soğuk su tutulabilir” dedi.

Prof. Dr. Orhan Şen de bugün gerçekleşecek sıcak artışını “Doğal afet” olarak nitelendirdi. Prof. Dr. Şen, “Sıcaklıklar batı ve iç kesimlerde 7-10 derece artacak. İstanbul 40, Bursa 42, Balıkesir 42, İzmir 40, Antalya 41, Manisa 43, Aydın-Muğla 42 derece... Sağlık açısından risk oluşturmakta. Bu bir doğal afettir. Dışarı çıkmayın. İşlerinizi perşembe cuma gününe erteleyin” ifadelerini kullandı.

