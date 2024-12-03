İsias Otel Davasında 5. duruşma: Savcıya ‘bilinçli taksir’ tepkisi

Yayınlanma: 03.12.2024 - 18:32

Güncelleme: 03.12.2024 - 18:32

Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan, 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel davasının beşinci duruşması bugün tamamlandı. Duruşma öncesi Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Rehberler için Adalet Platformu basın açıklaması yaptı.

İsias Otel’in yıkımını "doğal afet" olarak nitelendirilmesinin kabul edilemez olduğunun vurgulandığı açıklamada "Bu bir açgözlülük, ahlaksızlık ve sorumsuzluklarla örülmüş bir cinayettir. Sorumlular yalnızca mal sahipleri ve fenni mesuller değil, aynı zamanda görevini yerine getirmeyen kamu görevlileridir. Bu kişilerin de yargılanması elzemdir" ifadeleri yer aldı.

‘BİLİNÇLİ TAKSİR’DEN MÜTALAA

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada savcı, tüm sanıkların “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını, vefat eden sayı göz önünde bulundurularak cezanın alt sınırdan uzaklaşılmasını istedi. Mütalaada sanıklar inşaat mühendisleri M. G., H. A., H. B. ve mimar E. Y.’nin mesleklerinde gerektiği özeni göstermediği gerekçesiyle meslek icralarından men edilmesi gerektiği belirtildi. Tutuklu sanıkların tutuklu halinin devamına karar verilmesini talep eden savcı, sanıkların tutuklu bulundukları sürelerin alacakları cezalardan düşürülmesini de mütalaasına ekledi. Yaklaşık 8 saat süren duruşma sonunda ara karar açıklandı.

DURUŞMA 25 ARALIK’TA

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar A. B., M. F. B. ve E. Y.’nin tutukluluk hallerinin, diğer 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının devamına hükmederken kamu görevlilerinin soruşturma dosyasının akıbetinin araştırılmasına karar verildi. Sanıklara ek savunma verilmesi talebini yer olmadığının belirtildiği kararda, yeni bir bilirkişi raporu talebi ise reddedildi. Duruşmaya 25 Aralık 2024’te devam edilecek.

“EMSAL KARAR ÇIKACAK”

Duruşma sonrası Cumhuriyet’e konuşan kayıp yakını ve Şampiyon Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya şunları söyledi:

“Tüm usulsüzlüklerin, ahlaksızlıkların, vicdansızlığın toplandığı bir dava İsias. Hep birlikte insan hayatına değer vermeyerek bir mezar inşa etmişler. Bu suçun karşılığının olası kast olduğunu defalarca söyledik. Söylemeye devam edeceğiz. Bir sonraki duruşmanın karar duruşması olacağını düşünüyoruz. Savcı ne biçimde mütalaa verirse versin, mahkeme heyetinin suçlulara olası kast üzerinden ceza vermesi gerekiyor. Emsal karar İsias davasından çıkana kadar pes etmeyeceğiz.”