Son Dakika: 6 Şubat depremlerinde yıkılan İsias Otel davasında mütalaa açıklandı!

Yayınlanma: 03.12.2024 - 12:39

Güncelleme: 03.12.2024 - 12:57

6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerde Adıyaman'da çöken İsias Otel davasında mütalaa açıklandı.

Savcı, tüm sanıklar için "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası talep etti.

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