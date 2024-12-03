Son Dakika: 6 Şubat depremlerinde yıkılan İsias Otel davasında mütalaa açıklandı!
Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da çöken ve 72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında mütalaa açıklandı.
6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerde Adıyaman'da çöken İsias Otel davasında mütalaa açıklandı.
Savcı, tüm sanıklar için "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası talep etti.
AYRINTILAR GELİYOR...
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