İsias Otel'de 2003 yılındaki kaçak kata ilişkin dönemin Belediye Başkanı soruşturma izni

6 Şubat 2023'teki depremlerde Adıyaman'daki Grand İsias Otel'in yıkılması sonucu, aralarında KKTC'li öğrenciler ve tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

İsias Otel binasına depremden 20 yıl önce "ruhsata aykırı" raporu verildiği gündeme gelmişti. Dönemin İmar Müdürlüğü'nün tespiti üzerine, Adıyaman Belediye Encümeni'nin ruhsata aykırılık nedeniyle para cezası uyguladığı, ancak İmar Kanunu'nun ruhsata aykırı binanın inşaatının derhal durdurulması ve yıkılmasını öngören 32. maddesi gereğince işlem yapmadığı belirlenmişti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SORUŞTURMA İZNİ İSTENDİ

Edinilen bilgiye göre, otelde yakınlarını kaybeden ailelerin suç duyurusu üzerine, oteldeki kaçak kata ilişkin yıkım/mühürleme kararını almayan ve uygulamayan dönemin Adıyaman Belediye Başkanı ile encümen üyeleri hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istendi.

Başsavcılık, ön inceleme yapılarak "soruşturma izni verilmesi" veya "soruşturma izni verilmemesi"ne dair kararın, dayanak belgeleriyle birlikte gönderilmesini talep etti.

2003'TE NE OLDU?

Adıyaman Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından 22 Eylül 2003 tarihinde Başkanlık Makamı'na iletilen yazıda, İsias Otelcilik Turizm ve Taşımacılık İnşaat Ticaret Sanayi A.Ş.'nin yapı kullanma izin belgesi talebinde bulunduğu belirtildi. Belgede, otel inşaatına, 8 Kasım 2001'de bodrum, zemin ve 1'den 7. kata kadar ruhsat verildiği, ancak yapılan kontrolde, binanın ruhsat ve imara aykırı olarak 24,50 metre yerine 27 metre yüksekliğe inşa edildiği tespit edildi. İmar Müdürlüğü, bu ihlaller nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddeleri gereğince gerekli kararın alınmasını talep etti. Söz konusu belgede, dönemin Fazilet Partili Adıyaman Belediye Başkanı Abdulkadir Kırmızı, Başkan Yardımcısı Osman Bulut, İmar İşleri Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı ve Ruhsat Büro Elemanı F. Yardımcı'nın isimlerinin bulunduğu tespit edildi.

Adıyaman Belediye Encümeni, İmar Müdürlüğü'nün dilekçesi doğrultusunda, 3194 sayılı Kanun'un idari müeyyideleri düzenleyen 42. maddesi uyarınca 20 milyar TL para cezası uygulanmasına karar verdi. Ancak Encümen, İmar Kanunu'nun, ruhsata aykırı binanın inşaatının derhal durdurulması ve yıkılmasını öngören 32. maddesi gereğince işlem yapılmasına ilişkin bir karar almadı. Encümenin bu kararında, dönemin Adıyaman Encümen Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Lütfü Kırmızı'nın yanı sıra, üyeler Mehmet Dinçer, Hüseyin Pektaş, Mehmet Demez, Ömer Faruk Ünsal, Mehmet Çelik ve M. Nureddin Bilgin'in isimleri yer aldı.

İmar Müdürlüğü'nün talebine karşılık Encümen'in 2003 Eylül ayında aldığı bu karar sonrası ruhsat aykırılıkları giderilemeyen otele, Adıyaman Belediye Başkanlığı tarafından Aralık 2003'te iskan belgesi verildi.

OTEL SAHİPLERİ YÖNÜNDEKİ DOSYA YARGITAY'DA BEKLİYOR

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, otelin sahibi Ahmet Bozkurt ile mimar, fenni mesul ve inşaat mühendisleri dahil 6 sanığa, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 7 yıl 4 aydan 18 yıl 5 ay 7 güne kadar hapis cezası verildi. Hakkında 16 yıl 4 ay 20 gün ceza verilen fenni mesul Hasan Aslan kayıplara karıştı, diğer 5 sanık beraat etti. İstinaf mahkemesi yerel mahkeme kararını uygun buldu. Aileler ise dosyayı Yargıtay'a taşıdı, karar henüz çıkmadı.

İKİNCİ CEZA DOSYASI İSE İSTİNAF'TA

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen kamu görevlileri dosyasında ise eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, eski İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve eski Büro Şefi Bilal Balcı'ya, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi; bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Mahkeme, diğer 3 sanığın beraatine karar verdi. Taraflar dosyayı İstinaf'a taşıdı.

MAĞDUR AİLELERİN TALEPLERİ...

Otelde evlatlarını kaybeden aileler, birinci dosyadan ceza alan ve istinaf mahkemesince onaylanan Hasan Aslan'ın yakalanmasını; Yargıtay'ın, yerel mahkemece sanıklara verilen "bilinçli taksir" cezasını "olası kast" yönünden bozmasını; kamu görevlileriyle olan dosyanın birleştirilmesini; dönemin belediye başkanı ve encümen üyeleri hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni verilmesini ve dava açılmasını talep ediyor.