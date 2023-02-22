Isias Otel’de oğlunu kaybeden acılı anne: 'Son nefesime kadar takipteyim'

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 02:00

Adıyaman Isias Otel enkazında yaşamını yitiren “Şampiyon Melekler” takımının acısı hem anavatan hem de yavru vatanda derinden hissedildi.

Depremde kum yığınına dönen otelin sorumluların yargılanması için harekete geçen KKTC halkının Twitter’da #isiaskatilleritutuklansın etiketiyle başlattıkları kampanyada 15 binden fazla kişi tweet attı, Isias Otel’deki kayıplar Türkiye’nin gündemine oturdu.

‘HAKLARINI ARAYACAĞIZ’

“Şampiyon Melekler” takımından oğlu İzcan Nurluöz’ü depremde kaybeden anne Feriha Yiğittürk, yaptığı paylaşımda “Sözün bittiği yer değil bu, sözün başladığı yerdeyiz, hesap soracağız. Evladımın ve evlatlarımızın hakkını aramak için, son nefesimize kadar takipte olacağız #isiaskatilleritutuklansın” ifadelerini kullandı.

Yiğittürk, oğlunun acısını derinden hissettiğini belirterek “Oğluma ve arkadaşlarına olan borcumuz adaleti sağlamak” dedi.