IŞİD'e 13 milyon lira toplamış: Soruşturmada yeni gelişme!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve İstanbul İl Jandarma komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; IŞİD Silahlı Terör Örgütü'ne finans sağlamak maksadıyla, sözde Selefi/Tekfirci ve cihatçı yapılanmanın; örgüt içerisinde faaliyet gösteren mensuplarına, Suriye'de bulunan Hol Kampı'nda esir tutulanlara, cezaevlerinde bulunan IŞİD mensuplarına ve sözde şehit ailelerine yönelik olarak, IŞİD Silahlı Terör Örgütü'nün faaliyet ve eylemlerine fon sağlamak amacıyla sosyal medya platformu Instagram üzerinden açılan sayfalarda yardım kampanyası düzenlediği tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Bu yardım kampanyası kapsamında, IŞİD'e yapılacak yardımların Bilal Bilgir adlı şüpheliye ait kripto hesaba yönlendirildiği ve bu hesaba toplam 13.884.319,84 lira para transferi yapıldığı belirlendi.

Örgüte fon aktaran ana toplayıcı konumundaki Bilal Bilgir'e yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.