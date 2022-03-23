IŞİD-Horasan bağlantılı ismin Türkiye'deki mal varlığı donduruldu
IŞİD-Horasan bağlantılı İsmatullah Khalozai'nin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.
IŞİD’in bir parçası olan 'IŞİD-Horasan' bağlantılı İsmatullah Khalozai’nin Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan mal varlığının dondurulmasına; BM Güvenlik Konseyi'nin kararı kapsamındaki yabancı devlet talebine göre, Khalozai'nin IŞİD-H terör örgütü adına finansal aracılık ve insan kaçakçılığı faaliyetleri gerekçe gösterildi.
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