IŞİD-Horasan bağlantılı ismin Türkiye'deki mal varlığı donduruldu

23 Mart 2022 Çarşamba, 08:57

IŞİD’in bir parçası olan 'IŞİD-Horasan' bağlantılı İsmatullah Khalozai’nin Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan mal varlığının dondurulmasına; BM Güvenlik Konseyi'nin kararı kapsamındaki yabancı devlet talebine göre, Khalozai'nin IŞİD-H terör örgütü adına finansal aracılık ve insan kaçakçılığı faaliyetleri gerekçe gösterildi.