IŞİD'in finans yapılanmasına operasyon: 8 şüpheli gözaltına alındı!

16.09.2025 15:51:00
İHA
İstanbul ve Mersin'de terör örgütü IŞİD'in finans yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından, Mali Suçlar Araştırma Kurulu'na (MASAK) raporu gönderildi.

Buna göre; İsviçre’de terörizmin finansmanı suçlamasıyla soruşturma yürütülen Anne Karine M. ile Türkiye'de yaşayan bazı yabancı uyruklu şahıslar ve Al Hayrat Derneği aracılığıyla, çatışma bölgelerinde hayatını kaybeden örgüt mensuplarının Türkiye'de bulunan aileleri ile tutukluların ailelerine çeşitli yardımlarda bulunulduğu öğrenildi.

Ayrıca Suriye'de PKK/PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki kamplarda alıkonulan IŞİD terör örgütü mensubu kadınlar için "infak" adı altında para toplandığı, Merve Nur O.'nun kendi hesabını vererek paraları topladığı ve şüphelilerin Al Hayrat Derneği'nin kurucusu olan Merve Nur O.'ya şüpheli para transferleri tespit edildi.

Şüphelilerin MASAK'tan alınan bankacılık işlemlerine ait veriler üzerine; IŞİD terör örgütü kapsamında haklarında adli işlem kaydı bulunan şahıslarla aralarında para transferleri bulunduğunun belirlenmesinin ardından, 9 şüphelinin yakalanması amacıyla; İstanbul ve Mersin illerinde 9 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği öğrenildi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise, çok sayıda dijital materyale el konulduğu kaydedildi.

