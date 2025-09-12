Cumhuriyet Gazetesi Logo
38 ilde IŞİD operasyonu: 161 şüpheli gözaltına alındı!

38 ilde IŞİD operasyonu: 161 şüpheli gözaltına alındı!

12.09.2025 08:45:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
38 ilde IŞİD operasyonu: 161 şüpheli gözaltına alındı!

Bakan Ali Yerlikaya, terör örgütü IŞİD'e yönelik 38 ilde düzenlenen operasyonlarda 161 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir hafta içinde Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 38 ilde IŞİD'e yönelik eş zamanlı operasyonların düzenlendiğini belirtti.

IŞİD bünyesinde faaliyet yürüttükleri ve terör örgütüne finansal destek sağladıkları tespit edilen 161 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, ruhsatsız silahlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini kaydetti.

Yerlikaya, "Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığımızı, İstihbarat Başkanlığımızı, MİT mensuplarımızı, il emniyet müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin huzur ve güvenliği için operasyonlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #IŞİD #Operasyon #gözaltı #Ali Yerlikaya

İlgili Haberler

Şanlıurfa’da IŞİD operasyonu: 4 kişi tutuklandı, 2 kişi sınır dışı edildi
Şanlıurfa’da IŞİD operasyonu: 4 kişi tutuklandı, 2 kişi sınır dışı edildi Şanlıurfa’da IŞİD terör örgütüne finansal destek verdiği belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanırken, 2'si sınır dışı edildi.
Suriye’de IŞİD’den intihar saldırısı: 1 ölü
Suriye’de IŞİD’den intihar saldırısı: 1 ölü Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, terör örgütü IŞİD tarafından düzenlenen intihar saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerlikaya duyurdu: 14 ilde IŞİD operasyonu, 26 gözaltı!
Yerlikaya duyurdu: 14 ilde IŞİD operasyonu, 26 gözaltı! Bakan Ali Yerlikaya, jandarmanın terör örgütü IŞİD'e yönelik 14 ilde düzenlediği operasyonlarda 26 şüphelinin yakalandığını bildirdi.