IŞİD operasyonunda 9 yabancı uyrukluya gözaltı!

Samsun’da TEM polisi tarafından terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 06.07.2023 - 13:19
IŞİD operasyonunda 9 yabancı uyrukluya gözaltı!
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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele(TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD’e yönelik Atakum ve İlkadım ilçelerinde bulunan çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Operasyonda Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan IŞİD şüphelilerinin emniyetteki sorgulanmaları devam ederken, işlemleri tamamlanan 2 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.



IŞİD Samsun Operasyon

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