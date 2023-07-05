İstanbul’da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca IŞİD terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 05.07.2023 - 10:12
İstanbul’da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde 10 şüpheli hakkında bilgi edinildi.

GÖZALTILAR VAR

Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.


IŞİD Operasyon

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