İstanbul’da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca IŞİD terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde 10 şüpheli hakkında bilgi edinildi.
GÖZALTILAR VAR
Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
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