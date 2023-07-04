Kastamonu’da IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, IŞİD silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle bağlantısı olduğu belirlenen iki kişinin Kastamonu’da olduğu belirlendi.
İL MERKEZİNDE YAKALANDILAR
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları neticesinde, şahıslar il merkezinde yakalandı.
Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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