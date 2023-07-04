Adana’da IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Adana’da terör örgütü IŞİD'e yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 07:13
Adana’da IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

GÖZALTILAR VAR

Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.


IŞİD Adana

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