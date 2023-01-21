'IŞİD valisi' olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı
IŞİD'in "Rakka Güvenlik Emiri" ve "Ninova Valisi" olduğu suçlamasıyla Antep'te gözaltına alınan H.A., isimli zanlı tutuklandı.
Antep'te IŞİD'in üst düzey yöneticilerinden olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan ve IŞİD'in "Rakka güvenlik emiri" ve "Ninova valisi" olduğu değerlendirilen H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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