'IŞİD valisi' olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 21:09

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 21:09

Antep'te IŞİD'in üst düzey yöneticilerinden olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan ve IŞİD'in "Rakka güvenlik emiri" ve "Ninova valisi" olduğu değerlendirilen H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.