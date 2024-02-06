IŞİD'e finansman sağlayan 15 şüpheli yakalandı

İstanbul'da IŞİD silahlı terör örgütüne finansman sağlayan çoğunluğu yabancı uyruklu olan 15 şüpheli gözaltına alındı

DHA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 10:15
IŞİD'e finansman sağlayan 15 şüpheli yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu, IŞİD Silahlı Terör Örgütü'ne finansman sağlayanlara yönelik soruşturma başlattı.

Savcılık terörün finansmanının önlenmesi için yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkında MASAK raporu talep edilen Agila Akhmedova'a para transfer eden kişilerin IŞİD silahlı terör örgütüne finans sağladığını belirledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da ikamet eden 11 Rusya, 4 Özbekistan, 1 Kırgızistan, 1 Azerbaycan, 1 Sudan ve 6 şüpheli olmak üzere toplamda 24 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları ise devam ediyor.


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