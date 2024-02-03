Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı IŞİD üyelerine operasyon: 17 kişi yakalandı

Yayınlanma: 03.02.2024 - 11:11

Güncelleme: 03.02.2024 - 11:12

Milli İstihbarat Teşiklatı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli sürdürdüğü çalışmalarda, terör örgütü IŞİD'in sözde Horasan Vilayeti'ne bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösteren, Santa Maria Kilisesi'ne saldırı gerçekleştiren failler ile bu eylemle bağlantılı olduğu değerlendirilen zanlılar tespit edildi.

Adres ve kimlikleri belirlenen zanlıların faaliyetlerinin ve ülkede düzenlemeleri olası eylemlerin engellenmesi amacıyla İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Silahlı saldırıya ilişkin daha önce yapılan operasyonda da 34 şüpheli gözaltına alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde bulunan İtalyan Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'ne 28 Ocak günü pazar ayini sırasında, kar maskeli iki kişi saldırı düzenlemişti. Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ve çocuklarının da katıldığı ayin sırasında kilisede gerçekleştirilen saldırıda başından vurulan Tuncer Cihan yaşamını yitirmişti. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.