IŞİD'i finanse etmekle suçlanan şirketin mal varlığını dondurma kararında yeni gelişme

13 Ocak 2022 Perşembe, 13:47

Terör örgütü IŞİD’e finansman sağlamakla suçlanan Al Alamia Kuyumculuk için verilen mal varlığını dondurma kararı mahkeme tarafından kaldırıldı. Mahkeme, şirketin mal varlığının dondurulması için ‘makul sebep’ oluşmadığı kanaatine vardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 20 Ekim 2021 tarihli kararıyla Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Al Alamai Gıda İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Kuyumculuk İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin mal varlığı, IŞİD’e finansman sağladığı gerekçesiyle dondurulmuştu. Karar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan imzasıyla 5 Kasım 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Al Alamai Şirketi’nin mal varlıkları hakkında verilen dondurma kararı, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Mahkeme, kaldırma gerekçesinde, mal varlığının dondurulması için “makul sebep şartının oluşmadığını” belirtti. Mahkemenin bu kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Resmi Gazete’de 7 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan kararla IŞİD’e finansman sağladığı gerekçesiyle mal varlığı dondurulan Suleyman Soltamuradov’un itirazı ise reddedildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Soltamuradov’un mal varlığının dondurulmasına karşı yaptığı itirazı reddetti.