İki Türk askerinin yakılma görüntülerini çektirip servis ettiren ve yargılandığı davada tahliye edilmiş olan IŞİD’in “medya bakanı” Ömer Yetek’in Türkiye'de ticaretle de uğraştığı ortaya çıktı. İfadesinde 2006’da kurduğu bir şirketi olduğunu söyleyen Yetek’in, polislere gerçek dışı beyanda bulunduğu saptandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) kayıtlarına göre Yetek’in 3 şirketi vardı ve ilkini 2002’de kurdu. Öte yandan Yetek’in itirafçı olduğu için selefi örgütler tarafından “hain” ilan edildiği öğrenildi.



ORTAĞI FADLİ ŞİPALLİ İLE 3 AYRI ŞİRKET KURDU

IŞİD’in iki Türk askerinin yakılma görüntülerini çekip servis ettiren “medya bakanı” Ömer Yetek 16 Nisan 2020 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Yetek hakkında yeni bilgiler edinildi. Yetek’in IŞİD’e katılmadan önce ticaretle uğraştığı ortaya çıktı. Yetek, ortağı Fadli Şipalli ile 3 ayrı şirket kurdu. Ocak 2015’te IŞİD’e katılan Yetek’in orada bulunduğu süreçte halen şirket işletmeye devam ettiği görüldü.

İTO kayıtlarına göre Yetek’in ortağı Fadli Şipallı’ydı. Yetek, Ankara Terörle Mücadele Müdürlüğü’nde 31 Ocak 2018 tahinde verdiği ifadesinde de Şipallı’nın ortağı olduğunu söyledi ancak kurdukları şirket sayısını ve kuruluş tarihi ile ilgili yanlış bilgi verdiği ortaya çıktı. Yetek, ifadesinde Şipallı ile 2006 yılında İstanbul Sultanbeyli’de 30 bin liraya kurdukları şirket ile poşet işi yapmak için şirket kurduklarını belirtti.

İTO KAYITLARINA İŞLENDİ

İTO kayıtlarına göre Yetek emniyeti yanılttı; Yetek'in ilkini 2002'de kurduğu 3 şirketi vardı. Kayıtlara göre Yetek’in emniyet ifadesindeki şirket 13 Haziran 2006 tarihinde kurulan Sena Grup Plastik ve 30 bin lira sermayesi bulunuyor. Sermayenin 15 bin lirası Yetek’in ve 15 bin lirası da Şipallı’nın. Yetek, IŞİD’e katılmadan yaklaşık 3 ay önce 9 Ekim 2014 tarihinde şirketi kapattı. Yetek bu şirketin adresinde ürettiği plastikleri Maltepe’deki dükkanlarında satıyordu. İTO kayıtlarında Yetek’in şirketinin faaliyet konusu “Lastik kauçuk ve plastik profil ve profille ilgili her türlü mamul ve malzemenin imalatı ithalat ve ihracatını yapmak ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler” diye açıklandı.

İTO kayıtlarına göre Yetek’in emniyet ifadesinde belirtmediği iki şirketten biri 26 Mart 2002 tarihinde 10 bin lira sermaye ile kurulan CM Plastik ürünleri. Yetek’in bu şirketteki ortağı da Şipallı. Bu şirkette Yetek, IŞİD’e katıldıktan yaklaşık 1 ay sonra 18 Şubat 2015 tarihinde kapatıldı. Bu şirketin faaliyet konusu ise “Her nevi ve cins plastikten oluşan ürünlerin imalatı iç ticaret ithalat ve ihracatı ve 10 Haziran 2004 tarihinde tescil edilen ortaklar kurulu kararında yazılı olan diğer işler” diyez.

Yine Yetek’in Şipallı ile ortak olduğu başka bir şirket de AKSA Plastik İç ve Dış Ticaret Sanayi. Bu şirketin sermayesi de 10 bin lira ve bu sermayenin 9 bin lirası Yetek’e, bin lirası da Şipallı’ya ait. Bu şirketin konusu da İTO kayıtlarında “Lastik kauçuk ve plastik profille ilgili her türlü mamul ve malzemenin imalatı ithalat ve ihracatını yapmak ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler” diye açıklandı.

"İTİRAFÇI OLDUĞU İÇİN SELEFİLER ARASINDA BENİMSENMİYOR"



Öte yandan Ömer Yetek’in itirafçı olduktan sonra selefi gruplar tarafından dışlandığı ve “hain” ilan edildiği öğrenildi. Selefi gruplar Yetek’in IŞİD’e katılmadan önceki cemaatine artık kimsenin katılmamasını istediği ve Yetek’in artık hoca olarak kabul edilmediği öğrenildi. Selefi gruplardan birisi ANKA Haber Ajansı’na yaptığı değerlendirmede, “IŞİD’in kanlı yöntemlerini benimsemediğimiz için katılmadık. O dönemde hocamız da Yetek ve İlyas Aydın ile görüştüğünde IŞİD’e biat etmeyeceklerini iletmişti. Yetek şu anda itirafçı olduğu için selefiler arasında benimsenmiyor ve hain olarak görülüyor” diye konuştu.

24 KASIM’DA YAPILACAK DURUŞMAYA GELİP GELMEYECEĞİ MERAK KONUSU



10 Ekim 2015 tarihinden IŞİD’in Ankara Tren Garı’nda gerçekleştirdiği katliamı ilişkin Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde firari sanıklar yönünden görülen davanın son duruşmasında Yetek’in tanık ifadesine başvurulması kararlaştırılmıştı. 16 Nisan 2020’de tahliye edilen Yetek’in 24 Kasım’da yapılacak duruşmaya gelip gelmeyeceği merak konusu.

YETEK NEDEN ÖNEMLİYDİ?

Yetek 2018 yılında alınan ifadesinde IŞİD’in askeri yapılanmasını anlatmıştı. Yetek, şu iddiaları sıralamıştı:

“- 20 Temmuz 2015 Suruç, 10 Ekim Ankara Tren Garı ile 20 Ağustos Gaziantep düğün saldırıları emrini Ebu Zeynep Halebi verdi.

- Türkiye’deki saldırıları organize eden Abullatif Efe kod isimli Yunus Durmaz’ın IŞİD’in dış istihbarat birimi çalışanıydı.

- IŞİD, Muğla’nın Bodrum, İzmir’in Çeşme ve Aydın’ın Didim ilçelerine yönelik saldırı planı yapıyordu.

- Organize suç örgütü yöneticiliğinden hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker ve bir milletvekiline IŞİD’in suikast planlaması

- IŞİD'e katılan Türklerin ‘Fursanül Hilafe Ketibesi’ne giriyordu. Ketibenin (askeri bölük) başında Gaziantepli Cengiz Dayan vardı.”