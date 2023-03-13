IŞİD'in sözde Türkiye emirine 30 yıl hapis cezası

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilen IŞİD'in sözde Türkiye emiri Kasım Güler, 'silahlı terör örgütü yönetme' ve 'nitelikli silah bulundurma' suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 15:41
IŞİD'in sözde Türkiye emirine 30 yıl hapis cezası
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Kasım Güler, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride aranırken MİT'in düzenlediği operasyonla yakalanarak 15 Haziran 2021'de Türkiye’ye getirildi.

2008-2010 yıllarında Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek çatışma alanlarında faaliyet gösterdiği, 2014'te IŞİD'e katıldığı tespit edilen ve IŞİD'in sözde Türkiye emiri olduğu ileri sürülen 'Ebu Usame el Türki' kod adlı Güler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı savcılıkta etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itiraflarda bulunacağını söyledi.

Güler ifadesinde, örgütün Türkiye'de sansasyonel eylemler yapmayı planladığını ve çeşitli yerlere silah gömüldüğünü söyledi. Güler, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanık Güler ve avukatı hazır bulundu.

30 YIL HAPİS

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Güler, örgütte yöneticilik yapmadığını savunarak tahliyesini talep etti.

Avukat beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığa 'silahlı terör örgütü yönetme' suçundan 21 yıl, 'nitelikli silah bulundurma' suçundan da 9 yıl hapis ile 30 bin lira idari para cezası verdi.
 


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