İSİG Meclisi Raporu: 2025’te en az 94 çocuk işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi pandemi döneminden sonra en çok işçi ölümünün 2025 yılında olduğunu ortaya çıkardığı raporunu paylaştı.

''Bu duruma yıllardır ifade ettiğimiz Türkiye’deki ‘olağanlaştırılmış bir iş cinayetleri rejimi’nin sonucu olarak bakmak lazım. Zira çalışma koşulları ağırlaşıyor, işçiler daha fazla sömürülüyor ve bu durum iş cinayetlerine yol açıyor'' ifadeleri kullanılan raporda ''İş cinayetleri an itibarıyla sadece işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) önlemleriyle durdurulabilecek aşamayı geride bıraktı. İş cinayetleri çok katmanlı ve çok boyutlu bir olgu olup, temelde bir sonuçtur'' denildi.

İSİG Meclisi'nin ''Ana hatlarıyla iş cinayeti rejiminin kolonları; neoliberal politikalar, uluslararası iş bölümünde Türkiye’nin ucuz emek rezervi rolü, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve özel endüstri bölgeleri ile Anadolu’nun ‘küresel fabrikaya’ dönüşmesi, kamunun varlıklarına el koyarak devam eden ilkel birikim, grevlerin ve işçi direnişlerinin engellenmesidir'' ifadelerini kullandığı raporda öne çıkan bilgiler şöyle oldu:

''2025 yılında en az 2105, her gün ‘en az’ 6 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

2025 yılında iş cinayetlerinin aylara göre dağılımı şöyle:

Ocak ayında en az 180 işçi,

Şubat ayında en az 129 işçi,

Mart ayında en az 158 işçi,

Nisan ayında en az 158 işçi,

Mayıs ayında en az 178 işçi,

Haziran ayında en az 161 işçi,

Temmuz ayında en az 212 işçi,

Ağustos ayında en az 196 işçi,

Eylül ayında en az 208 işçi,

Ekim ayında en az 171 işçi,

Kasım ayında en az 219 işçi,

Aralık ayında en az 135 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti…

2025 yılında iş cinayetlerinin istihdam biçimlerine göre dağılımına baktığımızda 1761 ücretli (işçi ve memur) ve 344 kendi nam ve hesabına çalışan (çiftçi ve esnaf) hayatını kaybetti. Yani ölenlerin yüzde 84’ünü ücretliler yüzde 16’sını ise kendi nam ve hesabına çalışanlar oluşturuyor…

2025 yılında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

İnşaat, Yol işkolunda 493 işçi;

Tarım, Orman işkolunda 414 emekçi (183 işçi ve 231 çiftçi);

Taşımacılık işkolunda 272 işçi;

Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 144 emekçi;

Belediye, Genel İşler işkolunda 125 işçi;

Metal işkolunda 108 işçi;

Konaklama, Eğlence işkolunda 103 işçi;

Madencilik işkolunda 61 işçi;

Enerji işkolunda 48 işçi;

Petro-Kimya, Lastik işkolunda 45 işçi;

Gıda, Şeker işkolunda 43 işçi;

Savunma, Güvenlik işkolunda 33 işçi;

Tekstil, Deri işkolunda 32 işçi;

Çimento, Toprak, Cam işkolunda 30 işçi;

Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 30 işçi;

Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 26 işçi;

Ağaç, Kâğıt işkolunda 19 işçi;

Banka, Finans, Sigorta işkolunda 4 işçi;

İletişim işkolunda 3 işçi;

Basın, Gazetecilik işkolunda 3 işçi;

Elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 69 işçi hayatını kaybetti…

İşkollarına göre yapılan bir tasnifin zorunlu olarak sektörel bir bakış açısıyla bütünlenmesi gerekiyor. 2025 yılında iş cinayetlerinin sektörlere göre dağılımı şöyle:

Sanayi sektöründe 691 işçi,

İnşaat sektöründe 521 işçi,

Hizmet sektöründe 478 işçi,

Tarım sektöründe 415 işçi hayatını kaybetti…

2025 yılında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

Trafik, Servis Kazası nedeniyle 466 işçi;

Ezilme, Göçük nedeniyle 374 işçi;

Yüksekten Düşme nedeniyle 354 işçi;

Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 299 işçi;

Elektrik Çarpması nedeniyle 95 işçi;

Şiddet nedeniyle 92 işçi;

İntihar nedeniyle 89 işçi;

Patlama, Yanma nedeniyle 81 işçi;

Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 65 işçi;

Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 45 işçi;

Kesilme, Kopma nedeniyle 8 işçi;

Diğer nedenlerden dolayı 137 işçi hayatını kaybetti…

2025 yılında iş cinayetlerinin cinsiyetlere göre dağılımı şöyle:

138 kadın işçi ve 1967 erkek işçi hayatını kaybetti…

2025 yılında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

14 yaş ve altı 26 çocuk işçi,

15-17 yaş arası 68 çocuk/genç işçi,

18-29 yaş arası 382 işçi,

30-49 yaş arası 874 işçi,

50-64 yaş arası 558 işçi,

65 yaş ve üstü 126 işçi,

Yaşını bilmediğimiz 71 işçi hayatını kaybetti…

2025 yılında iş cinayetlerinde ölenlerin 50’si (yüzde 2,37) sendikalı işçi, 2055’i ise (yüzde 97,63) sendikasız işçidir.